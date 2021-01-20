تعرف على تفاصيل الانفجار الهائل في العاصمة الإسبانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيث ألميدا أن الانفجار الذي أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وجرح آخرين ودمر مبنى في وسط المدينة الأربعاء، ناجم عن الغاز.



وقال للصحافة من قرب موقع الانفجار الذي دمّر مبنى في شارع توليدو في وسط العاصمة الإسبانية "يبدو أنه كان هناك انفجار غاز".

تعرض مبنى متعدد الطوابق للتدمير إلى حد كبير في انفجار هائل في العاصمة الإسبانية بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وتوجهت عدة سيارات تابعة لفرقة الإطفاء إلى موقع الحادث. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن سكان المباني المجاورة، بما في ذلك دار المسنين، تم نقلهم إلى مكان آمن.