جو بايدن ونائبته يصلان الكابيتول لبدء مراسم التنصيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس إلى مبنى الكابيتول استعدادا لمراسم التنصيب.



وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، لتنصيب رئيسها الـ46 في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وكانت المروحية الرئاسية الأمريكية أقلت في وقت سابق، دونالد ترامب مغادرا للمرة الأخيرة البيت الأبيض، متوجها إلى محل إقامته خارج العاصمة واشنطن في رحلة جوية هي الأخيرة له كرئيس بعد انتهاء ولايته.

وبحسب الصور التي التقطتها وسائل الإعلام بدا الحزن على وجه ترامب الذي رافقته السيدة الأولى سابقا ميلانيا، حيث ارتدى الاثنان ملابس سوداء اعتبرها البعض انعكاسا للحالة المزاجية لهما.

وقال ترامب، في آخر تصريحاته كرئيس: "كان شرف عظيم أن أكون رئيسًا للولايات المتحدة".

وفي إشارة إلى نيته الترشح في الانتخابات المقبلة في 2024 قال ترامب: "لقد كانت فترة رئاسية رائعة وأتمنى ألا يكون وداع البيت الأبيض لمدة طويلة.. سأعود بشكل ما وسأراكم قريبًا ".

وتابع: "حققنا الكثير من الإنجازات خلال الفترة الرئاسية، وأعدنا بناء الجيش الأمريكي واعتنينا بالعسكريين القدامى".

واستطرد: "وفرنا فرص عمل بأعداد هائلة غير مسبوقة، وبلدنا تتمتع بأعظم اقتصاد في العالم".

وحول جائحة كورونا، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب: "لقد حصلنا على لقاح كورونا في 9 أشهر بدلا من الانتظار لسنوات".