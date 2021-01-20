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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مطارات دبي تنصح المسافرين بالتحقق من متطلبات اختبار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
نصحت مطارات دبي المسافرين بالتحقق من شركة الطيران الخاصة بهم حول متطلبات اختبار كوفيد-19 بي سي أر من وإلى وجهاتهم.
وذكرت في تدوينة اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيحتاج العملاء الذين يسافرون من بلدان معينة إلى إجراء اختبار كوفيد-19 عند الوصول إلى مطارنا".
وأضافت مطارات دبي أن مرافق الاختبار المكثفة في مطار دبي الدولي (DXB) للمسافرين القادمين على مدار الساعة للحد من الازعاج مع الالتزام بمعايير صارمة للسلامة والنظافة.