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مطارات دبي تنصح المسافرين بالتحقق من متطلبات اختبار كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مطارات دبي تنصح المسافرين بالتحقق من متطلبات اختبار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نصحت مطارات دبي المسافرين بالتحقق من شركة الطيران الخاصة بهم حول متطلبات اختبار كوفيد-19 بي سي أر من وإلى وجهاتهم.

 

وذكرت في تدوينة اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيحتاج العملاء الذين يسافرون من بلدان معينة إلى إجراء اختبار كوفيد-19 عند الوصول إلى مطارنا".

 

وأضافت مطارات دبي أن مرافق الاختبار المكثفة في مطار دبي الدولي (DXB) للمسافرين القادمين على مدار الساعة للحد من الازعاج مع الالتزام بمعايير صارمة للسلامة والنظافة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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