مطارات دبي تنصح المسافرين بالتحقق من متطلبات اختبار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نصحت مطارات دبي المسافرين بالتحقق من شركة الطيران الخاصة بهم حول متطلبات اختبار كوفيد-19 بي سي أر من وإلى وجهاتهم.



وذكرت في تدوينة اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيحتاج العملاء الذين يسافرون من بلدان معينة إلى إجراء اختبار كوفيد-19 عند الوصول إلى مطارنا".

وأضافت مطارات دبي أن مرافق الاختبار المكثفة في مطار دبي الدولي (DXB) للمسافرين القادمين على مدار الساعة للحد من الازعاج مع الالتزام بمعايير صارمة للسلامة والنظافة.