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عاجل.. انفجار عنيف يهز وسط العاصمة الإسبانية مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

هز انفجارعنيف اليوم الأربعاء وسط العاصمة الإسبانية مدريد، فيما لم تورد السلطات الرسمية حتى الآن أي معلومات بشأنه.

 

وذكرت قناة "لا سيكستا" التلفزيونية أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

 

وأبلغ شاهدان رويترز بأنهما سمعا انفجارا مدويا. وقالا إن عامودا من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.

 

ولم تؤكد أجهزة الطوارئ بعد ما حدث.

 

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الإنفجار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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