ماذا قال ترامب في آخر تصريحاته اليوم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أقلت المروحية الرئاسية دونالد ترامب مغادرا للمرة الأخيرة البيت الأبيض، متوجها إلى محل إقامته خارج العاصمة واشنطن في رحلة جوية هي الأخيرة له كرئيس بعد انتهاء ولايته.



وبحسب الصور التي التقطتها وسائل الإعلام بدا الحزن على وجه ترامب الذي رافقته السيدة الأولى سابقا ميلانيا، حيث ارتدى الاثنان ملابس سوداء اعتبرها البعض انعكاسا للحالة المزاجية لهما.

وعقب إقلاعها أدت المروحية جولة شرفية فوق البيت الأبيض الذي غادره ترامب نهائيا بعد أن مكث فيه 4 سنوات هي مدة ولايته الأولى والتي لم تمتد لأخرى ثانية بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.

وقبل صعوده إلى الطائرة شوهد مساعدوه وهم يحملون أغراضه في المروحية التي أقلته في ظهور هو الأخير لترامب كرئيس للولايات المتحدة وهي الصفة التي ستسقط عنه فور أداء بايدن اليمين الدستورية في وقت لاحق من اليوم.

بعد ذلك استقل ترامب طائرة "إير فورس وان" الرئاسية من قاعدة أندروز الجوية حيث أطلقت المدفعية الأمريكية 21 طلقة لتوديعه.

وقال ترامب، في آخر تصريحاته كرئيس: "كان شرف عظيم أن أكون رئيسًا للولايات المتحدة".

وفي إشارة إلى نيته الترشح في الانتخابات المقبلة في 2024 قال ترامب: "لقد كانت فترة رئاسية رائعة وأتمنى ألا يكون وداع البيت الأبيض لمدة طويلة.. سأعود بشكل ما وسأراكم قريبًا ".

وتابع: "حققنا الكثير من الإنجازات خلال الفترة الرئاسية، وأعدنا بناء الجيش الأمريكي واعتنينا بالعسكريين القدامى".

واستطرد: "وفرنا فرص عمل بأعداد هائلة غير مسبوقة، وبلدنا تتمتع بأعظم اقتصاد في العالم".

وحول جائحة كورونا، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب: "لقد حصلنا على لقاح كورونا في 9 أشهر بدلا من الانتظار لسنوات".

وفي أعقاب ذلك، أقلت الطائرة الرئاسية الأمريكية ترامب وقرينته في آخر رحلة له كرئيس للولايات المتحدة متجها إلى فلوريدا.