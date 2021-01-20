عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف قناة العربية بأن ‏بايدن يستعد للتوجه إلى البيت الأبيض لتنصيبه رئيسا لأميركا ⁧.



واستقل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لآخر مرة مروحية رئاسية متوجها إلى محل إقامته في فلوريدا بعد انتهاء ولايته في البيت الأبيض والتي استمرت 4 أعوام.

وقبل صعوده إلى المروحية شوهد مساعدوه وهم يحملون أغراضه في الطائرة التي أقلته هو والسيدة الأولى سابقا ميلانيا في ظهور هو الأخير لترامب كرئيس للولايات المتحدة وهي الصفة التي ستسقط عنه فور أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في وقت لاحق من اليوم.

وأقلعت المروحية الرئاسية "مارين وان" وعلى متنها دونالد وميلانيا ترامب بعد الساعة 08,15 (13,15 ت غ) من حدائق البيت الأبيض. وتحدّث ترامب بشكل مقتضب عن ولاية "رائعة امتدت على أربع سنوات" تمثل "شرف العمر".

وغادر ترامب البيت الأبيض قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية، من دون استقبال خلفه الديمقراطي بايدن الذي سيؤدي اليمين في وقت لاحق اليوم.

بعد ذلك استقل ترامب طائرة "إير فورس وان" الرئاسية من قاعدة أندروز الجوية، حيث أطلقت المدفعية الأمريكية 21 طلقة لتوديعه.

وقال ترامب، في آخر تصريحاته كرئيس من قاعدة أندروز: "كان شرف عظيم أن أكون رئيسًا للولايات المتحدة".

وفي إشارة إلى نيته الترشح في الانتخابات المقبلة في 2024 قال ترامب: "لقد كانت فترة رئاسية رائعة وأتمنى ألا يكون وداع البيت الأبيض لمدة طويلة.. سأعود بشكل ما وسأراكم قريبًا ".

وتابع: "حققنا الكثير من الإنجازات خلال الفترة الرئاسية، وأعدنا بناء الجيش الأمريكي واعتنينا بالعسكريين القدامى".

واستطرد: "وفرنا فرص عمل بأعداد هائلة غير مسبوقة، وبلدنا تتمتع بأعظم اقتصاد في العالم".

وحول جائحة كورونا، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته: "لقد حصلنا على لقاح كورونا في 9 أشهر بدلا من الانتظار لسنوات