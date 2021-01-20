شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن قبيل التنصيب:يوم جديد في أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تنصيبه بأنه «يوم جديد في أمريكا»، بحسب ما جاء في تغريدة على حسابه في «تويتر»، قبيل بدء مراسم تنصيبه رئيسا لأمريكا، اليوم (الأربعاء).

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس المنتخب بايدن سيصدر اعتباراً من اليوم 17 أمراً رئاسياً للتراجع عن تدابير اتخذها الرئيس دونالد ترمب، بعد تنصيبه رسمياً الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أفاد مستشاروه.

وقالت إن بايدن سيلغي انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وسيتعهد بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس حول المناخ، كما سيلغي مرسوم ترمب حول حظر سفر مواطني دول مسلمة إلى الولايات المتحدة،

وسيعلق أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاغون، وهي مسألة أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة.

ومن المنتظر أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية فى حفل التنصيب، إيذاناً بتوليه رسمياً مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.