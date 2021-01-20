بايدن يتجاهل الرئيس التركي

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ونقلت الصحيفة الناطقة بالعربية عن صحيفة «دنيا» الناطقة بالتركية، أن كل محاولات إردوغان لفتح المجال مع بايدن قبل توليه الرئاسة باءت بالفشل، إذ لم يرد الأخير على خطاب الرئيس التركي الذي أرسله في 10 نوفمبر الماضي، في حين رد على مئات رسائل التهنئة التي وصلته من الزعماء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاهل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرد على رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إليه بعدما تأكد فوزه بالانتخابات على سلفه دونالد ترمب، حسب ما أكدت صحيفة زمان التركية.ونقلت الصحيفة الناطقة بالعربية عن صحيفة «دنيا» الناطقة بالتركية، أن كل محاولات إردوغان لفتح المجال مع بايدن قبل توليه الرئاسة باءت بالفشل، إذ لم يرد الأخير على خطاب الرئيس التركي الذي أرسله في 10 نوفمبر الماضي، في حين رد على مئات رسائل التهنئة التي وصلته من الزعماء.

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