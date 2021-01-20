شكرا لقرائتكم خبر عن غرق 43 مهاجراً على الأقل قبالة سواحل ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليبيا - رويترز

ذكرت وكالتان في الأمم المتحدة، الأربعاء؛ أن 43 مهاجراً على الأقل من غرب إفريقيا غرقوا قبالة ساحل ليبيا لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا؛ بعد انقلاب قاربهم وسط أمواج عالية في أول حادث من نوعه بالبحر المتوسط هذا العام.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في بيان مشترك، إن أفراد خفر السواحل في مدينة زوارة الليبية انتشلوا عشرة ناجين ونقلوهم للشاطئ.

وفي حادث مماثل يوم الثلاثاء؛ عُثر على جثة مهاجر؛ فيما أنقذ خفر السواحل 24 شخصاً قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه، بعد غرق قاربهم الذي أبحر من تركيا في ظل برد قارس، وفق ما ذكرت السلطات.

وصرّح مسؤول مكتب الإعلام لخفر السواحل في ليسبوس بأن «زوارق تابعة لخفر السواحل ومروحية عسكرية تواصل البحث قبالة شاطئ جيرا» شرقي ليسبوس، للعثور على مفقودين آخرين.

وغالباً ما تتكرر حوادث غرق قوارب المهاجرين المؤقتة لدى عبور البحر، وانخفض عدد المهاجرين الواصلين إلى اليونان هرباً من الحروب والفقر بشكل كبير في عام 2020، بعد أن عززت الحكومة اليمينية أمن الحدود البحرية والبرية، فيما شددت قانونها الخاص بالهجرة.