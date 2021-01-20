شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جو بايدن بصحبة زوجته ونائبته كامالا هاريس إلى الكونجرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بصحبة زوجته، ونائبته كامالا هاريس بصحبة زوجها، إلى مبنى الكونجرس لأداء اليمين الدستورية، بعدما غادر دونالد ترامب واشنطن في نهاية فترة مزقت أميركا وهزت العالم.

وكتب بايدن (78 عاماً) الذي سيصبح أكبر رئيس للولايات المتحدة سناً على «تويتر» في وقت سابق من اليوم «إنه يوم جديد في الولايات المتحدة».

وسيبقى هذا اليوم مشهودا في الولايات المتحدة خصوصا مع تولي امرأة منصب نائب الرئيس للمرة الأولى في تاريخ أكبر قوة في العالم. وكامالا هاريس (56 عاماً) هي أول امرأة من أصول هندية تتولى هذا المنصب.

ووصلت هاريس برفقة زوجها مع بايدن وزوجته لاداء قسم اليمين. ومع أنه تمنى أخيراً حظاً موفقاً لبايدن في رسالة فيديو، فإن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يهنئ أبداً الرئيس المنتخب وقرر عدم حضور مراسم اداء اليمين لخلفه، وهو أمر غير مسبوق منذ 150 عاماً.

وغادر ترامب البيت الأبيض صباح الأربعاء قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية وأداء جو بايدن اليمين، متحدثاً بشكل مقتضب عن ولاية «رائعة امتدت على أربع سنوات» تمثل «شرف العمر» فيما حضر خلفه قداساً جمع ديموقراطيين وجمهوريين.

وأقلعت المروحية الرئاسية «مارين وان» وفيها دونالد وميلانيا ترامب بعيد الساعة 08,15 (13,15 ت غ) من حدائق البيت الأبيض متوجهة إلى منتجعه في مارالاغو بفلوريدا حيث سيبدأ حياته كرئيس سابق.

وقال ترامب قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية الأمريكية للمرة الأخيرة متوجهاً إلى فلوريدا في قاعدة اندروز الجوية «كانت أربع سنوات رائعة. أنجزنا الكثير معاً، وسنعود بطريق أو بأخرى»، ومن دون أن يسمي بايدن بالاسم، قال إنه يتمنى للإدارة الجديدة "حظا جيدا ونجاحاً كبيراً».

وغادر الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الذي داس على كل الأعراف خلال فترة ولايته، ورفض الاعتراف بهزيمته لأكثر من شهرين، من دون أن يلتقي خلفه.

لكن قبل مغادرته، اختار احترام تقليد واحد وهو ترك رسالة لجو بايدن، لم يتم الكشف عن محتواها.

في المقابل، سيكون باراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيب الرئيس الديمقراطي المرتقب عند الساعة 12,00 بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ) وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية في العاصمة الفدرالية.