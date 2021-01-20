شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجن شاباً يشتبه بأنه حارب مع «القاعدة» في سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

أعلنت الشرطة الإيطالية الأربعاء سجن إيطالي يبلغ من العمر 24 عاماً يشتبه بأنه حارب في صفوف جماعات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في الشرق الأوسط منذ عام 2014.

وأضافت الشرطة في مؤتمر صحفي أن المشتبه به، الذي كان يعيش مع زوجته وأطفاله الأربعة بالقرب من مدينة إدلب السورية، اُعتقل أولاً في تركيا؛ قبل إيداعه السجن في إيطاليا. وأوضحت أنه وافق على تسليم نفسه بعد تعقبه بسبب اتهامات بارتكاب نشاط إرهابي في سوريا والعراق.

وقال دييجو بارينتي رئيس وكالة مكافحة الإرهاب الإيطالية: «تمكنا من العثور عليه وإعادته إلى إيطاليا. استطعنا أيضاً إخراج زوجته وأطفاله من منطقة أزمة».

ونقل الرجل إلى إقليم «هاتاي» التركي ثم إلى سجن في إيطاليا، في حين ظلت أسرته في تركيا، وقالت الشرطة إن ملاحقته بدأت بناء على معلومات من والديه في سويسرا، حيث كان يعيش وأصبح متطرفاً.

