شكرا لقرائتكم خبر عن أنصار يابانيون لترامب ينظمون مسيرة في طوكيو قبيل تنصيب بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو – رويترز

خرجت مجموعة صغيرة من اليابانيين المعجبين بدونالد ترامب إلى شوارع طوكيو، الأربعاء، مرددين هتافات داعمة لرئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته قبل ساعات من أداء خلفه جو بايدن اليمين الدستورية.

وشارك نحو 120 شخصاً في المسيرة بوسط طوكيو ولوح بعضهم بالعلم الأمريكي والياباني ورفعوا لافتات تقول إن ترامب «الفائز الحقيقي» في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال ناوتا كوباياشي الذي شارك في تنظيم المسيرة لرويترز أردنا إظهار أن الكثيرين في اليابان يدعمون الرئيس ترامب. «هتفنا معاً جميعاً حتى يحلق صوتنا فوق المحيط الهادي ويصل إلى الولايات المتحدة».

ويشعر بعض أنصار ترامب في اليابان بالإعجاب من موقفه الحازم إزاء الصين المنافسة لبلدهم في المنطقة. وينتمي آخرون مثل كوباياشي إلى طوائف مسيحية محافظة، بينما لا يزال آخرون يؤيدون نظرية مؤامرة يطلق عليها (كيو أنون) وتفترض أن ترامب يحارب سراً مؤامرة عالمية لمجموعة تستغل الأطفال جنسياً وتشمل ديمقراطيين بارزين ومشاهير في هوليوود وحلفاء للدولة العميقة.