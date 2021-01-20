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ترامب يستثني الإمارات من رسوم الألومنيوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنه يستثني الإمارات العربية المتحدة من رسوم جمركية تبلغ 10% فُرضت على معظم واردات الألومنيوم في 2018، مضيفا أن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألومنيوم.
وفي بيان أصدره البيت الأبيض قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، قال ترامب إن إبرام الاتفاق جاء في ضوء العلاقات المهمة بين البلدين.
بهذا تنضم الإمارات إلى الأرجنتين وأستراليا وكندا والمكسيك، التي نالت إعفاء من رسوم الألومنيوم.
(رويترز)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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