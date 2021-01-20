22 مقاتلاً في النسخة العربية الأولى من «محاربي الإمارات» الجمعة

أبوظبي: محمد مصطفى

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية المختلطة، اكتمال الترتيبات لإقامة النسخة الأولى من البطولة العربية الجمعة بصالة «جو جيتسو أرينا» بالعاصمة أبوظبي، ويشهد الحدث الأول من نوعه في المنطقة، إقامة 11 نزالاً بمشاركة 22 من المقاتلين والأبطال العرب القادمين من شتى أنحاء العالم.

وكشف فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة لبطولات محاربي الإمارات الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية الإمارات اكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق النسخة الأولى من الأول في المنطقة والعالم الذي يجمع نخبة المقاتلين العرب في الدول العربية ومختلف دول العالم، مشيراً إلى تعذر وصول العشرات من المقاتلين بسبب الإغلاق في دولهم.

وأعلن درويش في افتتاح المؤتمر الصحفي الذي عقد عن بعد، بحضور وسائل الإعلام وعدد من المقاتلين المشاركين في البطولة، عن اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق الحدث ووصول المقاتلين والفرق الفنية المساعدة من خارج الدولة، وأكد درويش أن البطولة العربية واحدة من المبادرات المميزة في الإمارات في ظل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والدعم اللامحدود لأبناء الوطن وجميع الأشقاء العرب، باعتبارها منارة للخير والعطاء.

وأشار إلى أن الحدث يعد منصة عالمية للمواهب التي يذخر بها الوطن العربي تتيح لهم منظمة محاربي الإمارات عرض مهاراتهم وإمكانياتهم في الألعاب الرياضية المختلفة، والصعود إلى أعلى منصات التتويج ولترسيخ مكانة الألعاب القتالية المختلطة في المنطقة.

وأوضح أن هذه النسخة تشمل 11 نزالاً تجمع بين 22 مقاتلاً يمثلون نخبة المقاتلين العرب، وعلى رأسهم في النزال الرئيسي السوري طارق سليمان الذي سيواجه الجزائري لايد زرهوني في وزن الوسط، كما يلتقي الفلسطيني عمر حسين بالجزائري سهيل طاهري في وزن 79 كلم في النزال الرئيسي الثاني.

وأشار إلى أن محاربي الإمارات باتت تحت أنظار العالم وقال: «بداية مثيرة للعام الجديد بالنسبة لمحاربي الإمارات، حيث نجحنا في تنظيم حدثين في أسبوع واحد، وكما سعدنا بالإشادة الرائعة من الأمريكي دانا وايت رئيس «يو اف سي»، وهذا جذب الاهتمام الكبيرة لمنظمتنا من الإعلام في جميع أنحاء العالم، بعدما اعتبر وايت أن محاربي الإمارات أفضل أحداث الفنون القتالية المختلطة».

وأشاد بدعم ورؤية عبدالمنعم الهاشمي رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية رئيس اللجناة العليا المنظمة وصاحب فكرة إقامة السلسلة العربية، مبيناً أن السلسة العربية ستنظم 4 نسخ في عام 2021.

وتشهد هذه النسخة مشاركة المقاتلين الإماراتيين، حيث يواجه محمد يحيى المصري عزوز أنور في وزن الخفيف، ويلتقي راشد داوود بالجزائري عدنان بوشاشي، ويشارك لأول مرة عبدالله محمد علي في مواجهة الجزائري عبدالحق ابومهيدرة في وزن الخفيف.