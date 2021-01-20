شكرا لقرائتكم خبر عن «تقنية الوطني» تناقش تطوير الصناعات الوطنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، وعفراء بخيت العليلي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا.

وقال يوسف عبدالله البطران، إن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن محاور الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في ما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.

وأشار إلى أن اللجنة أعدت استبياناً إلكترونياً يستهدف المستثمرين، لمشاركتهم في مناقشة الموضوع والاستيضاح منهم عن جميع التحديات التي تواجههم، منها على سبيل المثال موضوع التوطين في المصانع، والرسوم والرخص وخلافه، موضحاً أن اللجنة ستعقد اجتماعات مقبلة مع ممثلي الحكومة وجمعية رواد الأعمال الإماراتيين لمناقشة الموضوع وإعداد تقرير حوله ورفعه للمجلس.

وأضاف أنه نظراً لجائحة «كورونا» التي مر بها العالم والصعوبات التي واجهتها العديد من الدول في توفير مستلزماتها الأساسية، ناقشت موضوع الصناعات في وقت الأزمات، وتطرقت إلى أهم الصناعات التي تحتاج إليها الدولة، وأهم ما يتم استيراده في ظل تلك الظروف، مشيداً بجهود القيادة الرشيدة ومختلف المؤسسات الوطنية التي سعت إلى ضمان توفر جميع السلع والاحتياجات الأساسية في أسواق الدولة في هذه الأزمة.

وقال البطران إن اللجنة بصدد عقد حلقتين نقاشيتين، الأولى حلقة نقاشية افتراضية ستعقد عن بعد بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، الساعة 4:30 بحضور أصحاب المصانع (المستثمرين)، فيما ستعقد الحلقة النقاشية الثانية في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في إمارة رأس الخيمة، يوم الأربعاء 3 فبراير/ شباط المقبل، الساعة العاشرة صباحاً.