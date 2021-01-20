بداية رائعة لأبوظبي ريسينج في بطولة فورمولا 4 الإمارات

قدم فريق أبوظبي ريسينج أداءً قوياً في الجولة الافتتاحية لموسم 2021 من بطولة فورمولا4 الإمارات، التي أقيمت على حلبة دبي أوتودروم.

وشارك 14 سائقاً ينتمون إلى 11 دولة في أولى جولات البطولة التي تتألف في هذا الموسم من خمس جولات، وشهدت الجولة الافتتاحية من بطولة سباقات السيارات أحادية المقعد فوز ثلاثة سائقين جدد بسباقات البطولة.

وتعد حمدة القبيسي التي تقود إحدى سيارات فريق أبوظبي ريسينج من أكثر السائقين المشاركين في هذا الموسم من البطولة خبرة، وقدمت السائقة الإماراتية الشابة أداءً قوياً في حصص التجارب التأهيلية لتنتزع المركز الثالث في السباق الأول، وراء كل من سائقي فريق إكسل موتورسبورت، إنزو ترولي وديلانو فانت هوف.

وتم إيقاف السباق تحت الأعلام الحمراء مع نهاية اللفة الرابعة، بعد أن تعرضت سيارة السائق بيبي مارتي من فريق إكسل موتورسبورت إلى حادث اصطدام في المنعطف ما قبل الأخير متسبباً بتحطم السيارة واحتراقها، إلا أن السائق الإسباني الشاب خرج من الحادث بدون إصابات تذكر.

وسجلت القبيسي، التي كانت أول فتاة عربية تفوز بسباق سيارات مكشوفة الإطارات في نسخة العام الماضي من البطولة، المركز الخامس في السباق الثاني من الجولة الأولى بعد منافسة قوية كانت خلالها قاب قوسين أو أدنى من صعود منصة التتويج بعد تقدمها إلى المركز الثالث خلال اللفة الأولى من السباق. فيما حقق فانت هوف فوزه الأول في البطولة بعد تصدره السباق منذ الانطلاق وحتى عبور خط النهاية.

وفي السباق الثالث انطلقت القبيسي من المركز الثاني على شبكة الانطلاق وراء فانت هوف، وقدمت أداء مذهلًا لتختتم السباق بمركز الوصيف، بعد تصدرها السائقين لفترة قصيرة في مراحل مبكرة من السباق، ليعود فانت هوف مسجلًا فوزه الثاني خلال عطلة الأسبوع.

واصطف السائقون على خط انطلاق السباق الرابع بترتيب معكوس للنتائج التي حققها أصحاب المراكز الثمانية الأولى مع نهاية السباق الثالث، لتشغل القبيسي المركز السابق على شبكة الانطلاق، فيما واصلت تقديم أداء قوي طيلة مجريات السباق، إلا أنه كان على الإماراتية الشابة الاكتفاء بالمركز السادس عند عبور خط النهاية، ليفوز كيريل سمال من فريق إكسل موتورسبورت بالمركز الأول.

وتحتفل بطولة فورمولا 4 الإمارات في هذا الموسم بعامها الخامس، وتقام سباقات البطولة في هذا الموسم بالتناوب ما بين حلبة مرسى ياس وحلبة دبي أوتودروم، وتقام منافسات الجولة الثانية التي تستضيف فعالياتها حلبة مرسى ياس ما بين 21 و23 يناير، وتختتم منافسات بطولة فورمولا4 الإمارات لهذا الموسم يوم السبت 13 فبراير.