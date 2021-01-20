50 سباقاً في روزنامة الرياضات البحرية لموسم 2021

اعتمد اتحاد الإمارات للرياضات البحرية البرنامج الزمني الموحد لأنشطة وفعاليات الموسم الرياضي البحري 2021 في الدولة والذي يواكب توجهات وقرارات مجلس الإدارة الجديدة بتعديل مواعيد بدء الموسم الرياضي في يناير/ كانون الثاني، والختام مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

واستهل البرنامج الزمني للفعاليات في عام 2021 مبكراً مع بداية العام من خلال الفعاليات التي أقيمت مؤخراً خلال الشهر الجاري في كل الشواطئ بإمارات الدولة ونظمتها بنجاح واحترافية الأندية البحرية، وهي نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

ويتضمن برنامج الفعاليات الموحد لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية في الموسم الجديد 2021 بالتنسيق مع الأندية ما يزيد على 50 سباقاً وحدثاً متنوعاً ومختلفاً في الفئات المختلفة التي يشرف عليها الاتحاد والتي يزيد عددها على 20 فئة متنوعة بين الرياضات والسباقات التراثية المحلية، وأيضاً الفعاليات الحديثة والمعتمدة من الجهات والاتحادات والمؤسسات الدولية حول العالم وتمارس بشكل كثيف في الإمارات.

وتأخذ السباقات البحرية التراثية نصيب الأسد في حصة سباقات الموسم الرياضي البحري بفضل الدعم الكبير الذي تجده من القيادة الرشيدة والمسؤولين من أجل إحياء ماضي الآباء والأجداد في فئات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً، وقوارب التجديف المحلية 40 و30 قدماً، والبوانيش الشراعية.

ويبرز في البرنامج العديد من المحطات في بطولات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، ومنها الحدثان الكبيران في الموسم الحالي سباق النسخة 30 من حدث سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي في شهر مايو/ أيار المقبل وسباق مهرجان دلما للمحامل الشراعية المحلية 60 قدماً نهاية أكتوبر/ تشرين الأول وبداية نوفمبر/ تشرين الثاني القادمين.

ومن المنتظر أن يشهد الموسم الرياضي البحري إقامة عدد من الفعاليات الدولية من بينها ثلاث جولات ضمن منافسات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 2021 الأولى يوم 6 فبراير/ شباط المقبل بتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والثانية والثالثة في 5 مارس/ آذار و18 ديسمبر المقبلين بتنظيم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وتحظى الرياضات البحرية الحديثة باهتمام كبير في روزنامة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في الموسم الجديد 2021 حيث تقام عدد من جولات بطولة الإمارات في رياضة الزوارق السريعة -فورمولا4 في موسمها الثاني على التوالي.

وسيستمتع عشاق ومحبي رياضة الدراجات المائية، إضافة إلى فئات بطولة الإمارات الدولية 2021 بالعديد من المنافسات المتنوعة ومن بينها جولات بطولة الإمارات لمارثون الدراجات المائية، فضلاً عن منافسات بطولة الإمارات لرياضة الألواح المائية الطائر -فلاي بورد.

ومن بين الألعاب والرياضات الحديثة التي انضمت مؤخراً إلى روزنامة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية بعدما نالت الاعتراف الدولي رياضة ألواح التزحلق على الماء (موتو سيرف)، وألواح التزحلق على الماء (وييك بورد)، إضافة إلى بطولة أبوظبي لزوارق الريموت كنترول.

ولم يغفل اتحاد الإمارات للرياضات البحرية تثبيت روزنامة لمحبي الأنشطة المجتمعية التي يشرف عليها لرواد مسابقات وبطولات صيد الأسماك بمختلف أنواعها، خاصة الفئات المحببة لنوعية الأسماك المنتشرة مثل (الكنعد والسكل)، وأيضاً بطولات ومسابقات الصيد بقوارب الكاياك وبطولة السيدات لصيد الأسماك.

وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية مع مستهل الموسم الجديد 2021: «نرحب بالجميع من متسابقين وملاك وبحارة في موسم متجدد ومثير كعادة كل عام»، مؤكداً أن «الجميع في أسرة الرياضات البحرية أمام تحديات كبيرة في ظل الظروف التي يشهدها العالم والآثار المترتبة على جائحة كورونا -كوفيد 19».

وأضاف: «إننا في اتحاد الإمارات وشركاءنا من الأندية والهيئات حريصون على تطبيق كل المعايير، وشعار الموسم الجديد 2021 سيكون الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة عن الجهات المسؤولة، ومن بينها الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية في كل إمارة من أجل اجتياز هذه المرحلة ومن أجل سلامة الجميع».