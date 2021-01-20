شكرا لقرائتكم خبر عن بارتيز: بنزيمة يستحق العودة إلى المنتخب الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مصعب الفكي

رأى فابيان بارتيز، حارس المنتخب الفرنسي السابق، والحائز كأس العالم مع فرنسا عام 1998، أن كريم بن زيمة لاعب ريال مدريد يستحق العودة إلى صفوف المنتخب الفرنسي، قياساً على ما يقدمه مع النادي الإسباني.

وكان بنزيمة غاب عن المشاركة مع المنتخب منذ أكتوبر2015 بسبب تورطه في قضية ابتزاز زميله السابق ماثيو فالبوينا، حيث سيخضع للمحاكمة الجنائية، ومنذ ذلك الوقت لا يجد بنزيمة اهتماماً من مدرب المنتخب ديدييه ديشامب رغم تألقه مع ريال مدريد.

وقال بارتيز: أعتقد أنه آن الأوان لمنح بنزيمة فرصة جديدة، إنه لاعب رائع ومميز وسيفيد منتخب «الديوك»، لا أجد مبرراً لاتحاد الكرة الفرنسي لاستبعاده، نعم بنزيمة أخطأ، ولكن من الذي لم يخطئ من قبل في حياته؟.

وكان نويل لوجريث، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أوضح أن استبعاد بنزيمة يعود لأسباب فنية، لكن وسائل الإعلام الفرنسية ترى أن تألق اللاعب مع ناديه وتسجيله الكثير من الأهداف، يؤكد أن غيابه عن صفوف منتخب بلاده لأسباب ليس لها علاقة تماماً بكرة القدم.

ويدعم فابيان بارتيز المرشح لرئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ميشيل مولان، وستجري الانتخابات في 13 مارس المقبل، وقال بارتيز الذي يعمل مدرباً لحراس فريق تولوز الفرنسي: تلقيت اتصالاً من صديقي باسكال أولميتا وقال لي إنه يتعين علينا دعم مولان، نتطلع لمرحلة جديدة في اتحاد الكرة، ونأمل أن يتم التطوير في الأكاديميات في كل أنحاء فرنسا.

وأضاف: سينتظر مولان عمل كبير إن كتب له النجاح في تولي رئاسة الاتحاد، لا يعقل أن يستبعد لاعب بقيمة بنزيمة من المنتخب بسبب خطأ مضى عليه سنوات، هذا الأمر يشبه مع حدث لنا في نادي لوزنياك، عندما كنت مديراً عاماً للنادي، لقد تم رفض صعودنا إلى الدرجة الثانية لأسباب لا علاقة لها بكرة القدم وغير منطقية، لم أستطع تبرير الموقف للاعبين الذين بذلوا جهداً كبيراً للترقي إلى الدرجة الثانية، إنه نفس الموقف، أن تمنع اللاعبين من لعب كرة القدم وهم يستحقونها، إنه أمر لا يليق.