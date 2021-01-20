حقائق عن «الصقر المجنح» لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف

احتفى نخبة نجوم الجولف في العالم المشاركين في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف بعام الخمسين للإمارات، في بادرة تعكس المكانة المرموقة والسمعة العالمية والمرتبة المتقدمة للدولة، حيث اجتمع نجوم الجولف روري ماكلروي وجوستين توماس وبطل النسخة الماضية لي ويستوود يوم الثلاثاء الماضي في نادي أبوظبي للجولف قبل انطلاقة البطولة ضمن أولى محطات سلسلة رولكس والتي ستُقام خلال الفترة من 21 حتى 24 يناير.

وشارك النجوم في الاحتفالية التي شهدت تقديم كعكة خاصة على شكل ملعب الجولف بحضور النجوم الثلاثة للاحتفاء بالذكرى الخمسين للدولة التي تكمل اليوبيل الذهبي وتستعد للخمسين القادمة.

في المقابل يعد كأس الصقر المجنح للبطولة والمصنوع من الفضة الإسترلينية المميزة، من السمات البارزة في مسيرة البطولة على الصعيد العالمي، حيث قام بتصميم الكأس إدوارد أسبري، رئيس العلامة التجارية البريطانية الفاخرة الشهيرة، «أسبري أوف لندن» ويبلغ ارتفاع الكأس حوالي 29 بوصة (70 سم)، ويتميز بصقر فضي يجلس على كرة جولف ذهبية تقوم على قاعدة تضم أسماء الأبطال السابقين الذين تنافسوا في أبوظبي وانتصروا في الجولة الصحراوية. وفي ختام البطولة، يتلقى البطل نسخة طبق الأصل من الكأس، وإذا فاز اللاعب به ثلاث مرات، يحتفظ بالكأس بنسخته الأصلية ويتم تصنيع كأس جديد؛ كما حدث الأمر مع المتوج بالبطولة 3 مرات الألماني مارتن كايمر ونجم كأس رايدر في أعوام 2008 و 2010 و 2011.

وقيل إن كأس الصقر الملكي يمنح القوة للشخص الذي يحمله، ويمكن أن يشهد على ذلك اثنان من نجوم البطولة، وهما ويستوود ولوري، كلاهما كان قد قضى موسمًا رائعًا بعد انتصاراتهما في أبوظبي عامي 2020 و 2019 على التوالي. حيث حقق لوري حلمه بالفوز بأول بطولة له، بطولة 2019 المفتوحة في بورتراش، وفاز ويستوود بالسباق إلى دبي وحصل على لقب لاعب الجولف الأول في أوروبا لعام 2020.

وقال ويستوود: «بدأت العام الماضي بداية ثابتة، وتصدرت القائمة بعد الجولة الثالثة، ثم سيطرت على البطولة وانتصرت. إنه لقب مرموق للفوز به، وهي بطولة كبيرة ومميزة وجزء من سلسلة رولكس، وهي أفضل بداية في الموسم، حيث يتطلع الجميع للمنافسة في طقس أبوظبي الجميل خلال هذا الوقت من العام».

وخلال بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، يمكن ملاحظة رمزية الصقر في كل التفاصيل حول البطولة، من الهندسة المعمارية الرائعة للنادي إلى الكأس نفسها. ويأمل جميع اللاعبين أن يضعوا أيديهم على هذه الكأس المميزة يوم الأحد في ختام البطولة.