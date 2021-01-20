عبدالله بن زايد يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز المنظومة التعليمية



ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وأكد سموه خلال الاجتماع على دور الإعلام الرقمي في تعزيز المنظومة التعليمية والارتقاء بها من أجل بناء جيل جديد ومتطور من المحترفين المؤهلين لقيادة الاقتصاد الرقمي، ونشر قصص ورسائل إعلامية عربية إيجابية تعزز مكانة الدولة على الساحة الإقليمية والدولية.

جودة المخرجات

وأشار سموه إلى أن جهود الدولة وبدعم قيادتنا الرشيدة تركز على تبني الأدوات والوسائل الجديدة والمبتكرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية في الدولة ورفع جودة مخرجات التعليم.. موضحاً أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم الآن لاسيما في مجال الإعلام الرقمي، بات من الضروري غرس ثقافة ومفاهيم ومهارات الإعلام الجديد ضمن العملية التعليمية لتمكين الطلبة من صناعة محتوى يعكس لغتنا وقيمنا هويتنا وثقافتنا وحضارتنا وتطلعاتنا للمستقبل، ومواكبة النمو السريع في الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك خلال استعراض المجلس لمقترح تقدمت به أكاديمية الإعلام الجديد لإطلاق برنامج تدريب أكاديمي تعليمي متطور يستهدف دمج المهارات الرقمية منذ الصغر في المنظومة التعليمية الإماراتية المتميزة.

تمكين المعلمين

وتحدث راشد العوضي المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد عن المقترح الذي يشمل تمكين المعلمين من دمج مهارات ومفاهيم الإعلام الرقمي الجديد ضمن منهجية متكاملة تأخذ بالاعتبار تعريف الطلبة بأسلوب ومهارات السرد القصصي الرقمي، وتمكينهم من الإلمام بمتطلبات وميزات التعلم الرقمي المبتكر منذ الصغر، بما يسهم في إعدادهم للمستقبل ومشاركتهم في نشر رسائل إعلامية تدعم مسيرة التنمية في الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأشار إلى أن البرنامج المقترح سيكون ثمرة شراكة بين الجهات التعليمية وأكاديمية الإعلام الجديد، حيث يعتبر واحداً من البرامج العديدة التي صممتها الأكاديمية، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لتطوير جيل جديد من المحترفين لقيادة الاقتصاد الرقمي والإعلام الجديد.

من جانبها استعرضت جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام مستجدات التطعيمات في المدارس إلى جانب أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية والآليات والاشتراطات والضرورات والاستثناءات من التطعيم.

كما استعرضت التوصيات الرئيسية التي سيتم العمل عليها في هذا الشأن بالتنسيق بين الجهات التعليمية والجهات الصحية في الدولة، بجانب التأكيد على أهمية الالتزام بالتطعيمات لتحقيق مجتمع مدرسي صحي وآمن وخال من الأمراض.

قياس أداء الطلبة

واطلع المجلس على مقترح لقياس أداء الطلبة في المواد الوطنية الإلزامية في المدارس الخاصة وهي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية.

ويهدف المقترح إلى قياس وتمكين مستوى أداء الطلبة وجودة التعليم في تلك المواد، ويتم تنفيذه تدريجياً بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية والمدارس، ويتضمن قياس المستوى الحالي للطلبة ووضع الخطط التحسينية للمواد ومراجعة الاختبارات وتشكيل لجنة للتنفيذ والمتابعة.

وناقش أعضاء المجلس في نهاية الاجتماع، أهمية الاستمرار في تحفيز الكادر التعليمي والإداري وكافة العاملين في المنشآت التعليمية في الدولة وأولياء الأمور لتلقي لقاح فيروس «كوفيد-19» من أجل العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في المنشآت التعليمية، مؤكدين أنه بالرغم من نجاح تقنيات التعليم الرقمي في تعزيز المخزون المعرفي لدى الطلبة خلال فترة الجائحة، إلا أنه توجد أهمية بالغة في الرجوع إلى البيئة المدرسية لتنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم الذهنية والاجتماعية.

كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز موظفي الجهات والشركات الحكومية والخاصة لتلقي اللقاح لضمان سلامتهم وسلامة أبنائهم ومجتمعهم.

الحضور

حضر الاجتماع حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وجميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزكي أنور نسيبة وزير دولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أمين عام المجلس، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية - أبوظبي، وسارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، والدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص - الشارقة، ومحمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.

(وام )