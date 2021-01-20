بث مباشر.. حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمراسم تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نقلاً عن قنوات "سكاي نيوز عربية" و"روسيا اليوم" و"اكسترا نيوز" و"العربية".

ويُقام حفل التنصيب التاسع والخمسين في تاريخ الولايات المتحدة تحت شعار "أمريكا متحدة"، في إشارة إلى مساعي لم شمل الأمريكيين بعيدًا عن الاستقطابات الحادة التي شابت عهد الرئيس دونالد ترامب.

ويغيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حفل تنصيب خلفه اليوم، بعدما قضى طوال الفترة من ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية حتى أيام قليلة مضت يطعن في صحة نتائجها ويشكك في نزاهتها.