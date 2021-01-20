ترامب يترك «رسالة سرية» لـ بايدن في البيت الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر -

ترك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، رسالة سرية إلى خلفه جو بايدن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، الأربعاء، نقلاً عن مصدر مطلع، أن ترامب ترك الرسالة السرية في مكتبه.

ولم تتضح على الفور فحوى الرسالة.

وأكد نائب السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض جود ديري أن ما كتبه ترامب "سيبقى سرياً بينه وبينه الرئيس القادم".

وكانت تقارير إخبارية وخبراء قد توقعوا في وقت سابق بأن يكسر ترامب التقليد المعمول به منذ عقود، بعدما توجيه رسالة إلى خلفه بايدن، لكونه لم يعترف بهزيمته في الانتخابات.

وأفادت إذاعة "فويس أوف أميركا" بأنه من غير المعروف إن كان ترامب سيسير على نهج أسلافه في مسألة "الرسالة السرية"، حيث توقعت أن يحاشي الرئيس المنتهية ولايته مسألة الرسالة، بعد أن صرح بأنه يريد كسر التقاليد الخاصة بانتقال السلطة.

وصرح المؤرخ السياسي دوج ويد: "ماذا تتوقعون من رئيس صوت له 74 مليوناً ولم يفز؟ أن يترك للرئيس عبارات جميلة ويقول له اهتم بالبيت الأبيض؟".

وقالت شبكة "سكاي نيوز عربية" إنه ولعقود، حرص بعض الرؤساء الأمريكيين على ترك رسائل بخط اليد في المكتب البيضاوي لخلفائهم، إلا أن ترامب ربما يذهب إلى درجة التملص من هذا التقليد أيضاً، على غرار قراره عدم حضوره حفل تنصيب بايدن، الأربعاء.

وبدأ هذا التقليد الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان عام 1989، عندما سلّم البيت الأبيض إلى نائبه وخلفه جورج بوش الأب، وكتب فيها: "أتمنى لك كل التوفيق. ستكون في صلواتي".

يشار إلى أن ترامب لم يهنئ منافسه الديمقراطي جو بايدن، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، كما جرت العادة في الولايات المتحدة.

ولم يحدث أي تواصل بين ترامب وبايدن، سواء على الهاتف أو وجها لوجه، رغم أن المرحلة الانتقالية تتطلب ذلك حتى يكون الرئيس المنتخب على دراية كاملة بشئون البلاد عند تولي السلطة.