في خطابه الأخير.. ترامب: «سنعود مجدداً بطريقة أو بأخرى»

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إنه يشكر الشعب الأمريكي ويُحبه كثيرًا، مضيفًا: "كانت فترة مميزة، حققنا فيها الكثيرة، اشكر السيدة الأولى امرأة وعظيمة ومحبوبة، دائمًا سأحارب من أجلكم".

وأضاف ترامب، في كلمة له ألقاها بقاعدة أندروز الجوية قبل مغادرة العاصمة واشنطن قبل بدء تنصيب خليفته جو بايدن،: "ما حققناه كان مدهشًا، أعدنا بناء جيش الولايات المتحدة الأمريكية، وخلقنا القوة الفضائية، نحنُ لم نكن إدارة اعتيادية، الجائحة ضربتنا بشدة بسبب فيروس الصين، كما ضربت العالم كله، طورنا اللقاح في 9 أشهر، بدل 9 سنوات، إنها معجزة".

وتابع الرئيس المنتهية ولايته: "سترون أعداد رائعة خلال الأشهر القادمة، لقد عملنا جاهدين على أرض الملعب".

وأكمل: "عملنا بشكل جاد، لدينا أعظم اقتصاد في العالم، أهنئ الإدارة الجديدة، وأتمنى لهم التوفيق والسداد".

وشدد على أنه إدارته قامت بإصلاح ضريبي تاريخي، مضيفا: "آمل ألا يرفعوا (إدارة بايدن) الضرائب عليكم".

واختتم ترامب كلمته: "سنعود مجدداً بطريقة أو بأخرى"، مما يعني أنه قد يرشح نفسه مجدداً إلى الرئاسة في عام 2024، وهو أمر أشار إليه عدد من مقربيه من قبل.

وأضاف: "سأناضل دائما من أجلكم وأراقب كل ما يدور من حولي".

من جانبها، قالت السيدة الأولى ميلانيا ترامب: "أن أكون السيدة الأولى كان شرف لي، شكرًا لحبكم، شكرًا لكم، دائمًا سأفكر فيكم وأحبكم".