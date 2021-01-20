شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد خليل يطالب وزير التربية والتعليم بحوار مجتمعى حول الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بإجراء حوار مجتمعى مع أولياء الأمور حول نظام التعليم بالثانوية العامة، كما شدد على ضرورة الاستماع لوجهة نظرهم فى هذا النظام بشكل حوار يتضمن الرأى والرأى الآخر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والتي شهدت الاستماع للموقف التنفيذى بخصوص برنامج وزارة التربية والتعليم، والخطة المستقبلية للوزارة خلال المرحلة القادمة.

وطالب "خليل" بدعم مدارس الراهبات، لأنهم لا يستهدفون الربح، موضحا أن هذه المدارس تكلفت ما يقرب من مليون جنيه لكل مدرسة لإعداد البنية التحتية و توفير التابلت وإعداد وسائل الاتصال، كما طالب بالتوسع فى بناء المدارس خاصة فى بنى سويف بما يخدم المواطنين في ظل الزيادة السكانية.