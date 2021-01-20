نواب ينتقدون وزير التعليم:اللغة العربية ضاعت..ومحتاجين ثورة فى تأهيل المعلم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس العديد من التساؤلات حول المغالاة في أسعار الكتب المدرسية لاسيما التجريبية، وتدريب المعلمين علي المنظومة التعليمية الجديد ومسابقات التعيين، فضلا عن الانتقادات لما آلت إليه حال اللغة العربية.

واستنكر الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ما آل إليه حال اللغة العربية في المنظومة التعليمية، قائلا: "اللغة العربية ضاعت وأصبح اهتمامنا باللغات الأجنبية الأخرى".

وقال أسامة العبد، مواصلا رفضه لما حدث للغة العربية من تراجع فى العملية التعليمية، قائلا: "مش عارف سيبويه لو كان معانا كان هيعمل ايه؟".

وتسائل عضو مجلس النواب، عن عودة الهيبة للمعلمين، قائلا: "متى يتحقق قول الشاعر: قم للمعلم وفيه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا".

فيما تسال النائب أبانوب عزت عزيز عضو مجلس النواب، عن أسباب منح طباعة الكتب المدرسية لشركات خاصة مما تسبب فى زيادة أسعار الكتب على أولياء الأمور ووصلت اسعار الكتب الى 1000 جنيه للمدارس التجريبية.

وقال عزت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المتعقدة اليوم، إن الوزارة قامت بالاعلان عن مسابقة لتعيين 120 ألف معلم ثم ألغت المسابقة بسبب عدم وجود نقود،ة.

وأضاف "عزت" : ليس هناك تدريب فعلى للمدرسين على المناهج الجديدة، بخلاف عدم وجود رقابة فعالة على مصروفات المدارس الخاصة والدولية ".

من جانبه،أشار النائب هاني أباظة إلي وجود مشكلة في تأهيل المعلمين وفي اعادة صياغة المناهج المعلمين، الاسرة المصرية فاقدة الثقة في التعليم الحكومي ونحتاج وقت لاختبار مخرجات التعليم، متسألا : ماذا عن شكل الثانوية العامة هذا العام وقانون التعليم وتعديلاته.

وشدد أباظة علي الحاجة لثورة كبيرة في تأهيل المعلمين.

بدوره حي النائب حسام المندوه الحسيني الوزير علي المضي قدما في تطوير التعليم، لكنه أكد أن الواقع يقول أن الناس مش حاسة بكل الكلام ده مضيفا : في ظل هذا التحول الرقمي أين المعلم من ذلك هناك معلمين لا يعرفون التعامل مع هذه الرقمنه محتاج تدريب وتثقيف وتأهيل وتقدير مادي ومعنوي.

وأضاف المندوة، أنه بالنسبة للمتعلم فإننا نسأل لماذا لا يتابع المنصات والقنوات التعليمية الجديدة، واقول للوزير أن المحتوي العلمي غير جاذب اتمني انشاء نظام يكون به ابهار بصري حتي ينجذب الطالب بالتعلم.