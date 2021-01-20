شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تعرض فيلما للنواب حول الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال بيانها اليوم الأربعاء بمجلس النواب، فيلمًا قصيرًا حول الشراكات التنموية مع برنامج الأغذية العالمي، والذي يعرض المشروعات المنفذة بمحافظة الأقصر لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وذلك خلال إلقائها بيانا حول أداء الوزارة بمجلس النواب بالجلسة العامة التى تعقد، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت الفيلم القصير خلال العام الماضي، في إطار احتفال وزارة التعاون الدولي بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، في إطار المبدأ الثالث من مبائ الدبلوماسية الاقتصادية، سرد المشاركات الدولية، والذي تستهدف الوزارة من خلاله تعظيم قصة مصر التنموية في المحافل الدولية .