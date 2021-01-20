شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الغنوشى سفاح .. مظاهرات تونس ضد زعيم الإخوان تهتف بإسقاط الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت حالة الغضب فى تونس ضد حركة النهضة – إخوان تونس- وزعيمها راشد الغنوشى، وردد متظاهرون هتافات ضد الحركة منها "يا غنوشى يا سفاح يا قتال الأرواح ويسقط يسقط حكم المرشد"، مطالبين بإسقاط النظام الإخوانى ومحاسبة الفاسدين.

ومنذ قليل نظمت التنسيقية الجهوية للكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية بسوسة ومكونات من المجتمع المدني والسياسي والاتحاد العام لطلبة تونس وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوى للشغل تلتها مسيرة إلى ساحة حقوق الإنسان، ومنها إلى ساحة الشلى.

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية جاء التحرك الاحتجاجى تنديدا بتردى الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تعفن الوضعية السياسية وفق تعبيرهم، وطالب المحتجون بإسقاط النظام السياسى ومحاسبة الفاسدين واستقالة الحكومة، بالإضافة إلى تمسكهم بإطلاق سراح الموقوفين .

تأتى هذه المسيرات والمظاهرات تزامنا مع ما يحدث من قلب العاصمة التونسية، حيث تعالت أصوات نشطاء وسياسيين تندد بنهج إخوانى تخريبى أطاح بمقومات الدولة.

نشطاء بالمجتمع المدنى وشخصيات سياسية من مختلف المشارب الفكرية نظموا، مؤخرا مظاهرة نددوا خلالها بالنهج الإخوانى التخريبى وسياسة الإرهاب التى مارسها زعيم التنظيم بالبلاد راشد الغنوشي طيلة 10 سنوات، وفقا لصحية العين الإخبارية.