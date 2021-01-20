شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالعليم داود .. أهم المعلومات عن النائب المطرود من الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اُحيل النائب محمد عبدالعليم داود إلى مكتب مجلس النواب عقب طرده من الجلسة العامة بسبب تجاوزاته، ووفقا للإجراءات، فسيتم تحديد موعد لاجتماع مكتب مجلس النواب المكون من رئيس المجلس والوكيلين، ويتم الاستماع للنائب وينتهي مكتب المجلس إلي قرارين الأول عدم إحالته للجنة القيم، أما القرار الثاني إحالته إلى لجنة القيم.



محمد عبدالعليم داود

محمد عبدالعليم داود ولجنة القيم

ويتم الاستماع للنائب محمد عبدالعليم داود وينتهي مكتب المجلس إلى أحد قرارين الأول عدم إحالته للجنة القيم، وأما إحالته إلى لجنة القيم، ووفقا للمادة مادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو، كما تضمنت المادة 34 من اللائحة الجزاءات حيال بعض المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة.



محمد عبد العليم داود

مادة 34 تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة.



محمد عبدالعليم داود

ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.



محمد عبدالعليم داود

وتنص المادة 381 من اللائحة على:

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

أولاً: اللوم.

ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.

تعرف على النائب محمد عبدالعليم داود

1. عمل محمد عبدالعليم داود صحفيا في جريدة الوفد في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي.

2. ترشح محمد عبدالعليم داود لمجلس النواب للمرة الأولى عام 2000 وحصد مقعدا برلمانيا عن دائرة فوه ومطوبس.

3. ترشح محمد عبدالعليم داود للمرة الثانية في انتخابات مجلس الشعب عام 2005، وفاز بالجولةالاولى.

4. تحول محمد عبدالعليم داود إلى لجنة القيم عام 2007 بعد تمزيق بيان رئيس مجلس الوزراء آنذاك بشأن مصانع أُنشئت من قبل المواعيد التي ذكرها رئيس الوزراء لينسبها لحكومته.

5. انتخب محمد عبدالعليم داود وكيلا لمجلس الشعب في مجلس الإخوان.

ويذكر أن نتائج الانتخابات البرلمانية أظهرت حصول محمد عبدالعليم داود مرشح حزب الوفد، على 84938 صوتا، وعادل النجار، مرشح حزب مستقبل وطن، على 64836 صوتا، وفقا لما أعلنته اللجنة العامة للدائرة الرابعة ومقرها دسوق وفوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.