شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى: مجلس النواب بدأ بالرقابة على الحكومة لأنها الأهم فى الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، وتابع: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم"، مؤكدا أنه من المهم أن يكون مظهر النواب حضارى أمام الوزراء.

وتابع قائلا: "يرضيكم الحكومة تجى البرلمان وتقول المجلس مختلف"، مضيفا: "الكل سيأخذ الفرصة، لكن ماذا أفعل فى كشف فيه مائة اسم طالبين الكلمة، وكان مطلوب 25 اسم يتكلموا من أجل الوقت..وأنا أعطيت 33 اسم الكلمة".

وأضاف: "الأسماء التى حذفت من الحديث معظمها من حزب مستقبل وطن وأنا تعمدت ذلك.. الأغلبية تحتج على أفضل لى من أن تحتج المعارضة".

جاء ذلك ردا على الاعتذار الذى تقدم به النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، أمام الجلسة العامة بسبب ما شهدته الجلسة من مشادات بسبب إغلاق باب المناقشة بشأن بيان وزير التعليم.

وقال أشرف رشاد: نعتذر على الاحتجاج المشروع، ولكن النواب محملين بمطالب وآمال وطموحات أبناء دوائرهم.

وأشار إلى أنه قام بعمل إحصاء للكلمات التي ألقيت أمام وزير التربية والتعليم، فوجدها وصلت بلغت 33 كلمة ، مثلت 17 محافظة، وجميع الأحزاب بما فيهم المستقلين، فضلا عن مشاركة أعضاء من 25 لجنة نوعية.