شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: المواجهة الحقيقية بين التعلم الحقيقى وواحد مش عايز يتعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن المحتوى الرقمى فى بنك المعرفة متاح لكل مواطن مصرى بالداخل، مضيفا: "يا ريت نستفيد منه.. عمومنا إحنا مبقناش نقرأ.. ولما قولنا مش هنعمل أسئلة مقالية فى الثانوية العامة، كان السؤال أنتوا لغيتوا القصة.. هو مش عايز يقرأ قصة الأيام لطه حسين.. وهو الكتاب الوحيد اللى كان هيقرأه فى حياته".

وأضاف شوقى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتى ألقى فيها وزير التربية والتعليم بيانا عن أداء وزارته وتنفيذها لبرنامج الحكومة خلال العاميين الماضيين: "المواجهة ليست بين الحكومة وبين الناس وإنما المواجهة الحقيقية بين التعلم الحقيقى وواحد مش عايز يتعلم".

وتابع الوزير:"لما أجيب لواحد مش عايز يتعلم عجلة هيتبسط، لكن لو جبت ليه موسوعة علمية مش هيتبسط".

وقال طارق شوقى: "الطلبة بيبعتوا لى يسألونى قولنا من الآخر السؤال جاى من الكتاب ولا بنك المعرفة.. دا سؤال اللى مش جاى يتعلم".