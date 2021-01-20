شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: لن تثنينى أى عقبة عن تطبيق الدستور و القانون واللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "لن تثنينى أى عقبة عن تطبيق الدستور والقانون واللائحة، أعلم نفسى أولا وأرجو منكم إعادة بحث ودراسة اللائحة بتمعن ولا يجوز الخروج عليها، وهي جزء أساسى، وليس معنى أن يقدم نائب بطلب الكلمة أن يتحدث".

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم: "رئيس المجلس ينسق بطريقة عادلة، ومن لم يتحدث سوف يتحدث وسيأتى عليه الدور، لماذا تستعجلون؟ الفصل التشريعى مدته خمس سنوات، أنتم تستعجلون، كلكم عايزين تتكلموا النهاردة مع وزير التعليم، الأيام جاية مع باقى الوزراء، وسوف ترهقون من كثرة تقديم الطلبات".

وتابع قائلا: "نظموا أنفسكم، كل هيئة برلمانية تنظم نفسها وترشح من يتكلم"، مشيرًا إلى أنه تلقى أكثر من 100 طلب للحديث، و"هذا معناه هنتكلم لبكره الصبح".

وأضاف: "كل هيئة برلمانية ترشح من سيتكلم وكذلك المستقلين يقعدوا مع بعض ويرشحوا من سيتكلم فى الجلسة، وكذلك تنسيقية شباب الأحزاب وكده تكون المشكلة خلصت، أنتم ليه عاملينها مشكلة نسقوا بين أنفسكم بدل ما أنا أضطر إلى إغلاق باب المناقشة".

وقال رئيس مجلس النواب: "أنا من سلطتى وحدى إغلاق باب المناقشة، وعدتكم بالديمقراطية وتقدم 30 عضو بطلب إغلاق باب المناقشة، أطبق اللائحة ولو على رأسى وأنتم لو مكانى ستطبقون اللائحة، سأطبق اللائحة ولو على نفسى".

وأضاف جبالى: "لا يصح أثناء تكلم الوزير أن يرفع نائب يده ويريد التكلم، نريد أن نمشى فى نسق منظم"، مؤكدا أن المناقشة متاحة داخل اللجان والجميع سيأخذ الفرصة كاملة.

جاء ذلك ردا على الاعتذار الذي تقدم به النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، أمام الجلسة العامة بسبب ما شهدته الجلسة من مشادات بسبب إغلاق باب المناقشة.