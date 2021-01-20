شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يغلق باب المناقشة فى بيان وزير التربية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، باب المناقشة فى البيان الذى ألقاه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم اليوم الأربعاء خلال الجلسة العامة، عن مدى تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين.

وقال جبالى خلال الجلسة: "سأستعمل سلطتى طبقا للائحة وأغلق باب المناقشة"، وذلك بعد أن رفض أعضاء مجلس النواب الموافقة على إغلاق باب المناقشة على بيان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قال إنه ورد له طلب مقدم من 30 نائبا بإغلاق باب المناقشة، طبقا للمادة 315 من اللائحة، فهل توافقون، متابعا "لا أجد موافقة".

وحاول المستشار جبالى الوصول إلى حل وسط، قائلا "سأخذ من كل قطاع فى القاعة واحد طبقا لسلطتى" ، إلا أن النواب رفضوا وهو ما أدى إلى أن رئيس المجلس قرر إغلاق باب المناقشة طبقا لسلطته التى تحددها اللائحة.