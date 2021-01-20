شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير التعليم: الأبحاث وصلت لـ300 جنيه.. ولابد من عودة "هيبة" المدرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، الغش فى أبحاث الطلاب، بقولها: "الأبحاث وصل سعرها فى السوق السوداء لـ250 و300 جنيه".

وقالت البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن التعليم لن يحل إلا بتكامل كافة محاور المنظومة التعليمية حيث المعلم والطالب والمنظومة اللوجستية، مضيفة: "المعلم مش مقتنع بالمناهج".

من جانبها، شددت أيضا البرلمانية سهير عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على أهمية عودة هيبة المعلمين أمام الطلاب والقضاء على ما يتعرض له البعض من "تهزيق" داخل المدرسة، على حد وصفها.

وفى سياق متصل، دعا المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى الالتزام فى قواعد نظام الكلام في الجلسة العامة وإظهار الصورة المشرفة التي سارت عليها الجلسات السابقة، مؤكدا أنه سيمنح الكلمة بقدر الإمكان للجميع لاسيما لمن لم يسبق لهم الحديث سابقا، ليكون هناك تشعب وتنوع في الآراء والاتجاهات المختلفة.

ونوه جبالي، إلي أنه سيحال البيان لاحقا إلي اللجان النوعية والتي ستناقشه باستفاضة، مشيراً إلي أنه من لم يتاح له الفرصة في الحديث أيضا في الجلسة سيتاح له في الجلسات القادمة بحيث يتحدث الجميع بشكل عادى.