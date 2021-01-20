شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بفض الاشتباك بين "التربية والتعليم" والوزارات الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تطبيق الرؤية الجديدة والخطة التعليمية على أرض الواقع لا زال به أوجه قصور.

ودعا وحيد قرقر في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الأربعاء، تعقيبا على بيان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إلى أهمية مراعاة ومراجعة عملية التطبيق، خاصة في مستوى المعلمين، قائلا: "عندنا مليون و300 ألف معلم يحتاجون للتأهيل والتدريب".

وأشار وحيد قرقر، إلى أن توفير التابلت في العملية التعليمية "شيء جيد"، إلا أن هناك قرى لا يوجد بها إنترنت بخلاف صيانة التابلت وما تسبب في إرهاق أولياء الأمور.

وشدد عضو مجلس النواب، بضرورة مواجهة العجز الكبير في المعلمين على مستوى مصر، قائلا: وأذكر هناك دائرتي بلقاس وجمصة هناك العديد من المدارس بلا مدرسين، ولذلك أطالب اعتبار دائرتي مناطق نائية لتوفير المعلمين.

وشدد وحيد قرقر، على أهمية فض الاشتباك بين وزارة التعليم والوزارات الأخرى، ومن بينها الأوقاف خاصة بالنسبة لأراضى التبرعات من الأهالى.

وطالب النائب بضرورة الكشف عن ما انتهت إليه مسابقة الـ120 ألف معلم، لاسيما وأن أكثر من 400 ألف تقدموا وتكبدوا الكثير دون فائدة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أكثر من مرة أن هناك عجز في عدد المعلمين.

واختتم النائب وحيد قرقر: "نحلم بأن تكون مصر رائدة فى مجال التعليم، متسائلا: "هل نرى الآن دور ملموس لتحقيق هذا الحلم؟".

وقالت النائبة نشوي الديب، إن مصر ترتيبها 139 عالميا و13 عربيا وأن الإمارات ترتيبها 10 عالميا والثانية عربيا وهذا الأمر يستوقفنا كثيرا، ولفتت أن العملية التعليمية العملية التعليمبة أربعة أضلاع منهج وطالب ومدرسة ومدرس.

وأضافت "الديب"، رغم نقص المدرسين وقيام الوزارة بعمل مسابقة لـ 30 ألف مدرس ولكن قررت إلغاء هذه المسابقة.

وفيما يتعلق بالمدرس، قالت أن راتبه قليل والعوز هو الذي يجعله يعطي دروس وهو الأمر الذي نرفضه جميعا، وعندما نقوم بزيادة المرتب نحاسبه علي أساسي 2014 ولما نحب نجازيه نخصم له علي أساس مرتب 2020.

وعن المنهج قالت الديب المناهج التعليمية مليئة بالحشو و"حاجات ملهاش لازمة"، نريد مناهج بها غرس الهوية المصرية وعدم التمييز والعدل.