شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأغلبية يعتذر لرئيس مجلس النواب بسبب طلب الأعضاء الكلمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، اعتذارا للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأربعاء.

وقال رشاد: "نشكر رئيس المجلس على سعة صدره واستيعابه للنواب"، متابعا: "نعتذر لك على أى نوع من أنواع الاحتجاج بسبب طلب الكلمة، حيث إن كل نائب جاء محملا بهموم ومشاكل دائرته ويسعى لعرضها".

وأضاف رشاد، أن البيان الإحصائى يشير إلى أن عدد من تحدثوا للتعقيب على بيان وزير التربية والتعليم، يتراوح من 33 إلى 35 نائبا مثلوا 17 محافظة، موضحا أن المتحدثين كانوا يمثلون أحزاب مختلفة (مستقبل وطن والتجمع والمؤتمر والشعب الجمهورى).

واختتم ممثل الأغلبية البرلمانية، حديثه، مخاطبا رئيس المجلس: "نعتذر لكم، ونعدكم بالمحافظة على استمرار المشهد الحضارى الرائع فى مناقشات الحكومة".

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أغلق باب المناقشة فى البيان الذى ألقاه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم اليوم خلال الجلسة العامة عن مدى تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين، وقال جبالى: "سأستعمل سلطتى طبقا للائحة وأغلق باب المناقشة".

وجاء إغلاق باب المناقشة بعد أن رفض أعضاء مجلس النواب الموافقة على إغلاق باب المناقشة على بيان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.