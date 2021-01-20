شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون تهنئ مجلس النواب بتشكيله الجديد وتشيد بارتفاع تمثيل المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مجلس النواب بتشكيله الجديد، وانعقاد دورته الجديدة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، مشيرة إلى الصورة المشرفة التى يظهر عليها المجلس، لاسيما على مستوى تمثيل المرأة الذى يصل إلى 27%، وكذلك التمثيل الكبير للشباب فى المجلس.

وقالت رانيا المشاط، خلال إلقاء بيان وزارة التعاون الدولى، بشأن دور الوزارة فى برنامج عمل الحكومة المصرية 18/2019-21/2022، إن البداية الموفقة لمجلس النواب تدعو للتفاؤل، وتزيد العزم على التعاون والتنسيق والشراكة بين المجلس والحكومة لتحقيق ما يصبو إليه المواطن المصرى الذى هو محور اهتمام الدولة، وأساس التكليفات الرئاسية للحكومة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الوزارة حريصة على التعاون مع مجلس النواب فى متابعة المشروعات التنموية الممولة من خلال شركاء التنمية، وتحقيق أعلى استفادة منها، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على ضرورة تعزيز التعاون بين البرلمان وما يمثله من دبلوماسية برلمانية وما تمثله وزارة التعاون الدولي من دبلوماسية اقتصادية التي حرصت على وضعها كأساس للتحرك والتعاون مع شركاء التنمية، وذلك في سبيل بناء صورة مختلفة لما تشهده مصر من نهضة تنموية .