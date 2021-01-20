شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسام المندوه لوزير التعليم: المحتوى العلمى الجديد على المنصات غير جاذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن بنك المعرفة يمثل قيمة كبيرة، إلا أن هناك إشكالية كبيرة بين ما هو موجود والواقع، مستشهدا بدائرة بولاق الدكرور فى الجيزة، قائلا: "الناس مش حاسة بكل الكلام ده".

وتساءل خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على بيان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي: "المعلم مش هيتحول معانا ولا ايه؟"، متابعا: "المعلم لا يعي هذا التحول حتى الآن، ولا يعرف المنصات الإلكترونية".

وأكد حسام المندوه الحسينى، أن المعلم يحتاج تدريب وتأهيل وتقدير مادى ومعنوى، مشددا على ضرورة أن يكون التدريب على التقنيات الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك إشكالية بالنسبة للمعلمين فى المدارس الحكومية، قائلا: ليس لهم دور واضح فى ظل المنصات الإلكترونية.

وأكد حسام المندوه الحسينى، أن المحتوى العلمى عبر المنصات الإلكترونية غير جاذب، مؤكدا أننا نحتاج لتغيير المناهج بشكل فيه إبهار بصرى.

وقدم النائب "فلاشة" للوزير بها تصور للنظام العلمى الجاذب، حتى يكون هناك إقبال من التعليم، ولمعاجلة عزوف الطلاب عن التعليم عن بعد.

واختتم حسام المندوه كلمته خلال الجلسة العامة: ملف التعليم مرهق ولكن إذا أكملنا ما بين السطور وعالجنا بعض القصور سيكون هناك تطور حقيقي على أرض الواقع.