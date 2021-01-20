رئيس النواب يحيل بيان طارق شوقى للجنة التعليم لإعداد التقرير

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بيان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول تطور أداء الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتي 2020 إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس، وذلك لمتابعة عمل الوزارة، والتأكد مما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد أكد فى تعقيبه على النواب، أن وزارته قامت بتطوير المناهج بالتعاون مع الشركات الكبرى وتعليم مختلف، ووضع هذا النموذج على أرض الواقع .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أضاف الوزير "تركنا البدلة القديمة وفصلنا واحدة جديدة"، مؤكدا على تحرك الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية الجديدة التي تبنتها مصر، والتى اعتمدت علي تطوير المناهج بشكل أساسي.