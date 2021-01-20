شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز قانون العمل الجديد على رأس أولويات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، اجتماعا لمناقشة ووضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، وتوافق أعضاء اللجنة على أن إنجاز وحسم مشروع قانون العمل الجديد على رأس أولويات اللجنة الفترة المقبلة.

وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الاجتماع تناول دراسة خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الأول، والاستماع إلى مقترحات ورؤية النواب أعضاء اللجنة بخصوص أهم الملفات التى سوف تعمل عليها اللجنة.

وأشارت درويش إلى أن هناك العديد من التشريعات والملفات التى سوف يتم مناقشتها، ومن أهم الأولويات خلال الفترة المقبلة، هى إعادة قانون العمل لمراجعته وفقا للمتغيرات، ومناقشة مشاكل المعاشات فى قانون التأمينات الاجتماعية، لحل مشاكل العمال، لافتة إلى أن اللجنة سوف تقوم بتنظيم زيارات ميدانية للمصانع والشركات، لمعرفة أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه العامل أثناء سير عملية الإنتاج.

كما أوضحت أن اللجنة ستهتم بحل مشكلة الجامعة العمالية، حتى تعود لسابق عهدها كما كانت فى السابق.

من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللجنة تضع كل مشكلات وقضايا العمال على رأس أولوياتها فى دور الانعقاد الأول، وستكون هناك حلقة تواصل بين اللجنة والعمال لتلقى أى شكاوى منهم، والتحرك والتفاعل الإيجابى مع أى شكوى لحلها بالتواصل مع الحكومة والجهات المعنية.

وأضاف "عبد الفتاح"، أنه سيتم مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمال وأى قانون يحتاج لتعديل تشريعى لن تتأخر اللجنة في مناقشته، طالما يحقق الصالح العام، مشددا على أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، موضحا أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس السابق بالفصل التشريعى الأول، والحكومة تمسكت بمشروعات القوانين المقدمة منها، وبالتالي سيتم مراجعته مرة أخرى وإذا كان يتطلب وضع أي تعديلات عليه وفقا لأى متغيرات جديدة ستنظر فيها اللجنة.

ويذكر أن انتخابات هيئة مكتب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أسفرت عن اختيار النائب عادل عبد الفضيل رئيسا للجنة، والنائبة سولاف درويش والنائب أحمد مهني، وكيلين للجنة، والنائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمينا للسر.