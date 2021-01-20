شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم أمام النواب: أزمة حساب مرتبات المعلمين ليست فى يد الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن قضية حساب مرتبات المعلمين على أساسى 2014 والاستقطاعات على أساسي 2021، ليست من اختصاصه وإنما فى يد وزارة المالية.

وقال الوزير فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه يريد زيادة الرواتب، إلا أنها ليست من سلطاته، مجددا التأكيد على أن الأمر فى يد وزارة المالية، مضيفا: " لأ أملك إلا طلب الزيادة في الموازنة والموافقة تكون من وزارة المالية والتخطيط ومجلس النواب، ونظام الاستقطاعات مطبق على الجهاز الإداري كله وليس المعلمين فقط.

وحول المعلمين التابعين للصناديق الخاصة، أكد الوزير أيضا أنها ليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن الأمر فى يد المحافظين، قائلا: الناس دي مش شايفينها.. أنا معاهم فعلا ومتعاطف معهم، ولكن ليس لنا صلة بهم".

وفي سياق متصل وجه رئيس مجلس النواب كلمه لأحد النواب الذى رفع اللائحة بقوله: " أنا اللى أقولك اللائحة، المادة 303 والتى تقضي بأنه لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة 302 من هذه اللائحة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام.