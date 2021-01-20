شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء بدراسة اللائحة: لا نريد الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء مجلس الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس، مضيفاً: نبهت على النواب عدم الإخلال باللائحة والجلوس فوراً بالمقاعد المخصصة، ممنوع رفع الصوت أو مقاطعه الوزير أثناء حديثه، وإذا استمرينا هكذا فإننا سنكون أمام فوضي .. ولقد اتفقنا في الحفاظ علي المظهر الحضارى للمجلس".

وأضاف جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء والتي تشهد الاستماع إلي بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى: "أرجو عدم الإخلال باللائحة وبنظام الجلسة".

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية العودة إلى دراسة اللائحة الداخلية، والامتناع عن رفع الصوت والوقوف داخل الجلسة، وعدم التحدث أثناء سيرها.

وحاول بعض النواب مقاطعة وزير التعليم، ما دفع رئيس مجلس النواب للتعليق قائلا: "لماذا تتعجلون، هناك دراسة في اللجان، نرجو عدم مقاطعة الوزير"، فيما قال طارق شوقى معلقاً على أحد النواب: "حضرتك كدة بتغلوش ".