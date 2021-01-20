تطعيم 25 مشردًا ضد كورونا في الفاتيكان



محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، اليوم الأربعاء، إن الفاتيكان قام بتطعيم مجموعة من المشردين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) كجزء من حملة التطعيم ضد المرض.

وقال بروني، إن الكرسي الرسولي أعطى الجرعة الأولى من اللقاح إلى 25 شخصًا بلا مأوى كانوا يقيمون في مرافق مكتب الجمعيات الخيرية البابوية.

ويعتزم الفاتيكان تطعيم المزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة.

وأعلن الفاتيكان يوم الخميس الماضي تلقي البابا فرنسيس والبابا السابق بنديكتوس جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.

ودعا فرانسيس كثيرًا إلى توزيع اللقاحات بشكل عادل وإتاحتها للجميع.

وقال البابا (84 عاما) مؤخرًا على التلفزيون الإيطالي إنه من المهم الحصول على اللقاح ليس فقط للحفاظ على حياة الإنسان نفسه، ولكن أيضا للحفاظ على حياة الآخرين.