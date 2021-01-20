ترامب يترك رسالة في البيت الأبيض للرئيس جو بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ترك الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، في البيت الأبيض، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله، إن ترامب ترك خطابًا مكتوبًا للرئيس جو بايدن في مكتب البيت الأبيض قبيل مغادرته، دون مزيد من التفاصيل عن مضمون الرسالة.

وذكر مصدر مطلع لـ"سي إن إن" أن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، تركت "رسالة ترحيب قصيرة" للسيدة الأولى المقبلة جيل بايدن. إلا أنه من غير الواضح أين تركت الرسالة أو محتواها.