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باكستان تختبر صاروخًا باليستيًا ذا قدرة نووية

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محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد - (د ب أ)

قال مسؤولون اليوم الأربعاء، إن باكستان أجرت تجارب على صاروخ باليستي قادر على إيصال رأس حربية نووية إلى هدف على بعد يصل إلى 2750 كيلومترًا.

وقالت إدارة العلاقات العامة، الذراع الإعلامية للجيش الباكستاني، في بيان، إن باكستان أجرت تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي "سطح-سطح" من طراز "شاهين 3"، يبلغ مداه 2750 كيلومترا.

وأفاد البيان بأن الاختبار، تم لتقييم مختلف التصميمات والمعايير الفنية لنظام الأسلحة.

وأجرت باكستان والهند المنافسة تجارب نووية بفاصل أيام فقط عن بعضهما البعض في مايو 1998.

ومنذ ذلك الحين، تعمل الدولتان الجارتان في جنوب آسيا على تطوير مخزون سريع النمو من الرؤوس الحربية النووية ونظام إطلاق الصواريخ.

خاضت باكستان وجارتها النووية الهند ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا في 1947.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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