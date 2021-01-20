العثور على رجلٍ عاش في مطار شيكاغو مدّة 3 أشهر خوفًا من "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - أفادت تقارير بالقبض على رجل خائف من "كوفيد-19"، لعيشه في منطقة آمنة بمطار أوهير الدولي في شيكاغو لمدة 3 أشهر تقريبا.

وكان أديتيا سينغ، من كاليفورنيا، يختبئ في المطار منذ 19 أكتوبر، إلى يوم السبت الفائت عندما وصل من لوس أنجلوس، وواجهه اثنان من عمال المطار، حسبما أفادت Chicago Tribune نقلا عن المدعين.

وذكر التقرير أنه عُثر على سينغ وهو يرتدي بطاقة هوية بالمطار، قيل إنها سُرقت يوم 26 أكتوبر. وكُشف أيضا أن العمال اتصلوا بالشرطة التي أوقفت سينغ، واتهموه بالتعدي الجنائي على منطقة محظورة في أحد المطارات والسرقة.

وفي جلسة يوم الأحد، قال المدعي العام إن سينغ كان "خائفا من العودة إلى المنزل بسبب "كوفيد"، وفقا للتقرير.

وقال ممثلو الادعاء إنه زعم أيضا أنه عثر على الشارة. ولم يكن من الواضح لماذا سافر سينغ إلى شيكاغو في المقام الأول.

وقال التقرير إن قاضيا حدد كفالة بمبلغ 1000 دولار، وأمر سينغ بالبقاء خارج مطار أوهير الدولي. ويجري التحقيق في الحادثة حاليا.

روسيا اليوم