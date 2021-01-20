بسبب ديونها المتراكمة، حرمان 7 دولٍ من حقّ التصويت في الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة

اسماعيل عبد الحي - حُرمت ليبيا إلى جانب إيران وخمس دول أخرى من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تراكم ديون تقدر بأكثر من 700 ألف دولار.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن سبع دول من بينها ليبيا فقدت الحق في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم تسديدها مستحقاتها المتراكمة، مشيرا في رسالة موجهة إلى الجمعية العامة، إلى أن هذه الدول هي "إيران والنيجر وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل وجنوب السودان وزيمبابوي".

وأفيد بأن الدول السبع تأخرت عن السداد ما ترتب عليه وفق المادة 19 من الميثاق، حرمانها من حق التصويت في الجمعية العامة، وذلك لعجزها عن سداد إلتزاماتها المالية لما يعادل أو يزيد عن إشتراكاتها المستحقة لعامين.

وأوضح بيان بالخصوص أن ليبيا تخلفت عن تسديد ديون متراكمة بقيمة 205391 دولارا، وديون لإيران قيمتها 16.2 مليون ولار، فيما عجزت النيجر العضو غير الدائم حاليا في مجلس الأمن عن تسديد 6733 دولارا، وإفريقيا الوسطى 29395 دولارا، وجنوب إفريقيا 22804 دولارات، وزيمبابوي 81770 دولارا، والكونغو برازافيا 90844 دولارا.

وعلى الرغم من أن دولا أخرى تشملها المادة رقم 19 من الميثاق، وهي جزر القمر وساوتومي وبرينسيبي والصومال، ولها أيضا ديون مستحقة، إلا أنها إحتفظت بحق التصويت في الجمعية العامة، لأن تلك الديون حددت على أنها كانت لأسباب خارجة عن إرادتها.

يشار إلى أن الميزانية التسييرية السنوية للأمم المتحدة تبلغ نحو 3.2 مليار دولار، فيما بلغت تكلفة عمليات السلام المختلفة نحو 6.5 مليار دولار.

المصدر: france24 + بوابة الوسط