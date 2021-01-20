من أين سيبدأ بايدن ؟

يواجه الرئيس الأمريكي المنتخب تحديات وتغييرات في مشهد التنصيب، حيث يؤدي اليمين الدستورية اليوم، ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة، ويتولى قيادة دولة منقسمة ويرث مجموعة كبيرة من الأزمات.

وسيتم التنصيب في مبنى الكابيتول الأمريكي، الذي ضربه حصار تمرد قبل أسبوعين فقط، محاطًا بقوات الأمن. في منطقة حرب، وخالية من الحشود بسبب خطر فيروس كورونا.

كما أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب قام بمغادرة البيض الأبيض ورفض حضور المراسم التي من بعض تقاليدها استقباله للرئيس القادم وعمل اجتماع قصير معه في البيت الأبيض.

تجارب عميقة

سيأتي بايدن إلى السلطة وهو يحمل روح التعاطف والعزيمة، التي ولدت من خلال مأساة شخصية كوفاة ابنه جوزيف بالإضافة إلى عمق الخبرة، التي نشأت منذ أكثر من أربعة عقود في واشنطن، والتي استمدها أثناء عمله مع الرئيس السابق باراك أوباما، وهو الآن في سن 78، وسيكون أكبر رئيس يتم تنصيبه.

كما سبق ووعد في كتابه أنه لن يترشح إلا إذا كان مستعدا لذلك وقد أوفى بالوعد.

حشود الترحيب

تم حث الأمريكيين على البقاء في المنزل لمنع انتشار الفيروس المتصاعد، الذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص في الولايات المتحدة، وتم استبدالهم بـ 191.5 ألف علم و 55 عمود إنارة.

و في يومه الأول، سيتخذ بايدن سلسلة من الإجراءات التنفيذية - بشأن الوباء والمناخ والهجرة وغير ذلك - للتراجع عن صميم أجندة ترمب.

وعلى الرغم من التحذيرات الأمنية، رفض بايدن نقل الحفل إلى الداخل، وبدلاً من ذلك سيخاطب حشدًا صغيرًا بعيدًا اجتماعيًا على الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول. ستبقى بعض الزخارف التقليدية للحفل الرباعي.

و دعا بايدن ميتش مكونيل وكيفن مكارثي، الزعيمين الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، للانضمام إليه في قداس صباحي، إلى جانب تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، القائدين الديمقراطيين.

وبمجرد وصوله إلى مبنى الكابيتول،ويؤدي بايدن اليمين أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، وسيؤدي هاريس اليمين أمام القاضية سونيا سوتومايور. سيكون موضوع خطاب بايدن الذي يستغرق 30 دقيقة تقريبًا هو «أمريكا المتحدة»، وقال مساعدون إنه سيكون دعوة لتنحية الخلافات جانبًا خلال لحظة المحاكمة الوطنية.

سيشرف بايدن بعد ذلك على «Pass in Review»، وهو تقليد عسكري يكرم الانتقال السلمي للسلطة إلى قائد أعلى جديد.

بعد ذلك، سينضم إلى بايدن وهاريس وزوجيهما ثلاثة رؤساء سابقون من الحزبين - بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما - لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في احتفال أرلينجتون الوطني.

في وقت لاحق، سينضم بايدن إلى نهاية العرض الافتتاحي المخفف، أثناء انتقاله إلى البيت الأبيض. بسبب الوباء، سيكون الكثير من موكب هذا العام حدثًا افتراضيًا يضم عروضًا من جميع أنحاء البلاد.

حفل موسيقي

في المساء، بدلاً من الاحتفالات التقليدية الجذابة، التي ترحب برئيس جديد في واشنطن، سيشارك بايدن في حفل موسيقي متلفز يضم عددا من المشاهير ومن بين هؤلاء في التشكيلة: بروس سبرينجستين وجوستين تيمبرليك ولين مانويل ميراندا.

وستغني ليدي غاغا النشيد الوطني في مبنى الكابيتول في وقت سابق من اليوم، وسيكون ترمب أول رئيس منذ أكثر من قرن يتخلى عن تنصيب خليفته.

المشهد الناقص حفل التنصيب:

اختصار العرض العسكري الذي يواكب مغادرة الرئيس البيت الأبيض

عدم وجود ترمب وبايدن في اجتماع

استقبال الرئيس ترمب وزوجته لبايدن وزوجته

الحضور الشعبي الكبير