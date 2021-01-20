انفجار كبير يهز مبنى وسط العاصمة الإسبانية

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت تقارير إعلامية وشهود عيان أن دوي انفجار ضخماً سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأربعاء.

ولم تقدم المصادر والتقارير، حتى الآن، مزيدًا من التفاصيل عن الحادث.

وقال شاهدان إنهما سمعا انفجاراً مدوياً. وقالا إن عموداً من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.

وأكد التلفزيون الوطني الإسباني أيضا وقوع الانفجار.

ولم تدل أجهزة الطوارئ، إلى الآن، بتصريح بخصوص ما حدث.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان الانفجار أدى إلى وقوع ضحايا. وقال التلفزيون إن الانفجار "قوي جدا" وأدى إلى انهيار ثلاثة طوابق في المبنى الواقع قرب دار للعجزة.