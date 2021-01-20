الكويت: وفاة واحدة و442 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأربعاء، تسجيل وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وارتفع، بذلك، إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 951.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إن المصالح الصحية رصدت 442 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 159 ألفاً و264.

وأشار المتحدث إلى وجود 54 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية في وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 484 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 152 ألفاً و420 حالة.