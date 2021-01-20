العراق يكتشف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الأربعاء، أن العراق أبلغها باكتشاف بؤرة تفش للسلالة «إتش5إن8» شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مدينة سامراء بوسط البلاد.

ونقلت المنظمة، في تقرير نُشر على موقعها الإلكتروني، عن وزارة الزراعة العراقية قولها إن الفيروس اكتُشف في 12 يناير الجاري في مزرعة تبعد نحو 130 كيلومتراً شمالي العاصمة بغداد، وأدى إلى نفوق 63700 طائر من إجمالي 68800 طائر في المزرعة.

وأضافت أن ما تبقى من الطيور قد أعدم.

وبدأ الخميس، تفشي مرض إنفلونزا الطيور في محافظة صلاح الدين، وسامراء إحدى مدنها.

وأعلن المحافظ أنه، بحلول الجمعة الماضية، نفق ما لا يقل عن 60 ألف دجاجة. لكن المزارعين في سامراء يقولون إن خسائرهم كانت أعلى من ذلك بكثير.